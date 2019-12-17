БРЮССЕЛЬ, 17 дек — ПРАЙМ. Евросоюзу может не хватить следующего года для заключения полноценного торгового соглашения с Великобританией, которое заработает после её полного отделения от ЕС, сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровский на пресс-конференции в Страсбурге, которая транслировалась службами ЕК.

Brexit должен состояться до конца января следующего года, после этого — до конца 2020 года — будет действовать переходный период, если "развод" пройдёт при наличии ратифицированного обеими сторонами договора о его условиях. В это время страна не будет считаться членом ЕС, но продолжит выполнять его правила, чтобы обеспечить мягкий переход к новому типу отношений. В это время стороны могут вести переговоры о будущих соглашения, регулирующих их отношения, в том числе, в сфере торговли.

"Мы ожидаем быстрой ратификации договора по Brexit, что открывает путь для переходного периода и переговоров по торговле. Мы опасаемся, что этот период для переговоров о соглашении по торговле будет очень ограниченным, и будет очень проблематично провести переговоры и достичь договорённости о всеобъемлющем торговом соглашении", — сказал Домбровский.

При этом, как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit далее конца 2020 года.

Еврокомиссия, которая ведёт со стороны Евросоюза переговоры по Brexit с Британией, хотела бы, чтобы после "развода" стороны торговали без пошлин и квот.