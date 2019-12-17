КИЕВ, 17 дек /ПРАЙМ/. Процесс "анбандлинга" (выделения) оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины из "Нафтогаза" должен полностью завершиться через несколько дней, следует из слов главы компании Андрея Коболева.

Ранее во вторник секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал завершенным создание на Украине независимого оператора ГТС.

"Отделение ГТС Украины от "Нафтогаза" должно быть завершено через несколько дней", — написал Коболев на своей странице в Facebook. Также он сообщил, что сегодня оператор ГТС подал в Национальную комиссию, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) "последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года".

"После финальных решений НКРЭКУ оператор будет полностью готов к работе. С 1 января 2020 года он получит в управление от государства украинскую ГТС, а мы передадим эту компанию в собственность магистральных газопроводов Украины, которые на 100% принадлежат министерству финансов. Таким образом, анбандлинг будет завершен", — отметил глава компании.

Кроме того, по словам Коболева, на очередных переговорах о транзите газа 19 декабря "российская сторона уже не сможет подвергать сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг и перейти на европейские правила работы".

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает этим годом. "Газпром" и "Нафтогаз" активно проводят переговоры в двустороннем формате относительно дальнейших договорённостей в этой сфере. Последняя встреча прошла в Вене 13 декабря с участием исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко и главы "Газпрома" Алексея Миллера. Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский ранее во вторник заявил, что переговоры компаний идут хорошо, диалог между ними интенсивный.