МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 8,6 миллиарда рублей, из них 8,23 миллиарда рублей пойдут на инвестиции для комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 8,606221 миллиарда рублей, в том числе на 8,226968 миллиарда рублей путем размещения 8226968 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей за 1 акцию в целях комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги", — отмечается в сообщении.

Таким образом, согласно документу для развития участка Междуреченск – Тайшет в уставный капитал РЖД направляется 8,23 миллиарда рублей. Также уставный капитал РЖД увеличен согласно распоряжению на 379,25 миллиона рублей, составляющих стоимость 1/6 доли в праве собственности на объекты железнодорожной инфраструктуры железнодорожной линии Известковая — Чегдомын.

Принятые решения будут способствовать увеличению провозной и пропускной способности сети железных дорог и обеспечению бесперебойных грузовых и пассажирских перевозок, подчеркивает пресс-служба правительства.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что уставный капитал компании будет увеличен на 8,6 миллиарда рублей для инвестиций этих средств в развитие инфраструктуры на участке Междуреченск-Тайшет в 2020 году. Допэмиссия проводится как опережающее финансирование под будущие периоды в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2019 год. Средства пойдут на развитие инфраструктуры Восточного полигона на участке Междуреченск-Тайшет, пояснили ранее РИА Новости в пресс-службе компании.

РФ в лице правительства владеет 100% обыкновенных акций РЖД.