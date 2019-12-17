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МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.

Председатель Счетной палаты Алесей Кудрин на прошлой неделе докладывал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с динамикой исполнения нацпроектов в 2019 году и сообщил о серьезном отставании расходов бюджета на эти цели от плана — по данным аудиторов, на 1 ноября их исполнение составило всего 67%. Причем некоторые нацпроекты были исполнены менее чем на 20%, а общий объем неисполненных расходов за 10 месяцев достиг рекордной величины – 1 триллиона рублей.

"По поводу процентов неисполнения бюджета, те цифры, которые может быть даже пугающие на первый взгляд — за этими показателями произошло небольшое бюджетное изменение", — сказал Артюхин, выступая на конференции "Достижение национальных целей развития РФ: современные методы и инструменты контроля".

Глава Казначейства объяснил такой результат уходом от авансовых платежей при исполнении государственных контрактов. "В свое время исполнение бюджета в 100% было сделать очень легко через аванс", — напомнил он. Однако, по его словам, в результате бюджет сталкивался с другой проблемой – большим объемом дебиторской задолженности.

"Теперь чтобы предоставить субсидию межбюджетную, либо аванс юридическому лицу, сначала у него должно возникнуть денежное обязательство и лишь в ту секунду предоставляется субсидия и осуществляется кассовый расход", — пояснил Артюхин. Таким образом, кассовое исполнение бюджета стало более качественным и отражает реальные расходы, которые несут получатели средств.

На более качественное исполнение бюджета, по его словам, указывает и снижение остатков неиспользуемых средств на счетах региональных бюджетов. "В свое время у нас остатки на счетах субъектов Федерации достигали к концу года 300–400 миллиардов рублей, а сейчас — 3 миллиарда рублей, в этом смысле исполнение бюджета стало более достоверным", — добавил он.

При этом Артюхин обратил внимание на активную реализацию нацпроектов, которая началась в регионах. "На данный момент в работе 76 федеральных проектов и 3,891 тысячи региональных проектов, за этим стоит 6 тысяч соглашений о предоставлении субсидий, заключенных федеральным министерством и субъектами РФ. К настоящему времени заключено в рамках реализации национальных проектов более 64 тысяч контрактов на всех уровнях нашей бюджетной системы, по итогу мы должны получить 2,862 тысячи объектов капитального строительства", — заявил Артюхин.