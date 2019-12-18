МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит во втором, а, возможно, и в третьем чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.

В понедельник профильный комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять законопроект во втором чтении в редакции первого чтения, то есть без внесения в него изменений. К нему поступило большое количество поправок, и они продолжают поступать, поэтому доработка текста законопроекта в таких условиях может продолжаться неопределенно долго, сказал при этом глава комитета Сергей Жигарев.

Это, в свою очередь, по его словам, ставит под угрозу выполнение поручения президента РФ о внесении в законодательство изменений, обеспечивающих системную поддержку отечественных виноградарских хозяйств и виноделов. "В связи с этим руководством Госдумы было принято решение о внесении текста проекта… на рассмотрение Госдумы в редакции первого чтения", — заявил Жигарев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу говорил, что законопроект 18 декабря может быть рассмотрен на пленарном заседании во втором чтении, а если в него не будет внесено большого количества поправок, то и в третьем.

Законопроект, внесенный группой депутатов, среди которых Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин, направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда. Проект устанавливает, в частности, правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия.

Так, вином предлагается считать пищевую алкогольную сельскохозяйственную винодельческую продукцию с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленную исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенную к розничной продаже в РФ. Другое новое понятие — "вино России": это вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100%, произведенное из винограда, выращенного на территории РФ.

Сейчас вином, согласно российскому закону о госрегулировании оборота алкоголя, считается алкогольная продукция крепостью 8,5-16,5%, произведенная без добавления этилового спирта в результате брожения ягод свежего винограда или виноградного сусла. Вина с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения могут иметь содержание спирта не менее 4,5%, крепость столового вина не должна превышать 15%.

Еще одна новелла документа — ограничение использования импортного сырья. Проект устанавливает, что при производстве вина (включая крепленое и игристое) запрещается, в частности, переработка или использование для выпуска напитка импортированных в Россию винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Ограничения на импорт в РФ виноматериалов обсуждаются уже несколько лет — в разное время предлагалось как запрещать их ввоз, так и вводить в их отношении пошлины, однако до сих пор такие решения не принимались.

"В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции", — отмечается в пояснительной записке к проекту. Он устанавливает, что фальсифицированной винодельческой продукцией будут считаться напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя.

Может появиться и ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице. Например, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино.

На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть с помощью соответствующей фразы указано, что эти напитки не являются вином. При этом в торговом зале продажа подобных напитков будет отделена от вина. А размещение на полках магазинов напитков из российского винограда будет сопровождаться надписью "Вино России".