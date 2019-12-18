МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Госдума в среду проведет финальное пленарное заседание осенней сессии — за четыре месяца работы парламентарии приняли бюджет России на предстоящие три года, отменили банковский роуминг, освободили от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам и вернули аэропортам право оборудовать курилки; кроме того, появились первые результаты работы комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ.

В заключительный день осенней сессии, как ожидается, Государственную Думу посетит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

ВМЕШАЛИСЬ ВО ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Во время осенней сессии думская комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ представила первые отчеты о своей работе. В частности, депутаты проанализировали деятельность немецкого медиахолдинга Deutsche Welle и пришли к выводу, что он все-таки нарушил законодательство РФ публикацией призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве. Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, холдинг обладает всеми признаками иностранного агента и может получить этот статус в России. В ноябре члены комиссии встречались с генеральным директором холдинга Петером Лимбургом: на встрече была достигнута договоренность продолжить диалог по разрешению ситуации вокруг холдинга.

Помимо DW, комиссия также обнаружила нарушения законодательства РФ в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы": перечисленные СМИ нарушали законы РФ в "день тишины" перед выборами 8 сентября. Претензии по материалам этих СМИ были направлены в правоохранительные органы. В итоге один из проектов "Радио Свобода" — "Север. Реалии" был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

Члены комиссии не раз отмечали, что, помимо СМИ, в дела РФ вмешиваются иностранные некоммерческие организации: этот вопрос также поднимался на заседаниях комиссии. Одна из таких встреч была посвящена проблеме участия россиян в деятельности нежелательных в РФ организаций, в частности граждан РФ привлекают на курсы по подготовке "лидеров" протестных акций.

Как рассказал Пискарев, такие лагеря чаще создаются на территории стран Прибалтики, а также в Финляндии и Чехии. Он пояснил, что поскольку за участие в подобном на территории РФ предусмотрено наказание, а за рубежом такого механизма нет, депутаты подготовят законопроект об административной ответственности для россиян за прохождение за рубежом курсов по подготовке "лидеров" протестных акций.

Подводя итоги работы за сессию, Пискарев отметил, что одним из основных итогов работы комиссии является подготовка поправок в КоАП в части увеличения штрафа для иностранных СМИ и компаний за незаконную агитацию. Согласно пояснительной записке к документу, штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушения избирательного законодательства, в том числе и в части агитации, могут вырасти более чем в сто раз — с 30 тысяч до 3,4 миллиона рублей или 4% от годового дохода правонарушителя.В данный момент проект передан для получения отзыва правительства.

Одним из результатов работы комиссии стали поправки ко второму чтению в законопроект о дополнительном регулировании работы СМИ-иноагентов. Пискарев вместе с главой комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андреем Климовым предложили классифицирующие признаки, позволяющие признать иноагентом организацию или частное лицо.

В выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД. Как отмечал в разговоре с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, закон — правильная и своевременная реакция на недружественные действия в отношении российских СМИ за рубежом.

ГОРЕЛКИН ПРОТИВ "ЯНДЕКСА"

В ходе осенней сессии депутат Антон Горелкин отозвал из Госдумы свой законопроект о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.

Инициатива, всколыхнувшая IT-сферу, была внесена в Госдуму летом этого года. Тогда Горелкин говорил, что проект направлен, в том числе на "Яндекс" и Mail.ru Group.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в октябре с участием ведомств и представителей IT-отрасли обсудил инициативу Горелкина.

Спустя месяц "Яндекс" объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет, в частности, согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. В сообщении компании указывалось, что "Яндекс" должен учитывать изменения в регуляторной среде на ключевом для себя рынке.

В тот же день Горелкин отозвал свой законопроект из Госдумы для доработки с учетом предложений экспертов и бизнеса. При этом депутат заявлял РИА Новости, что это решение не связано с изменением структуры корпоративного управления в "Яндексе".

КУРИЛКИ В АЭРОПОРТАХ, ЗАПРЕТ ВЕЙПОВ И ЗАКУПКА ЛЕКАРСТВ

В конце декабря депутаты приняли один из самых обсуждаемых законов, которым возвращаются курилки в здания аэропортов. С этой инициативой выступил депутат от "Единой России" Сергей Боярский, а законопроект был внесен в Думу еще в 2017 году. Инициатива столкнулась с резкой критикой со стороны противников идеи. Минздрав выступил против этого законопроекта: по мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков. Тем не менее, после длительных обсуждений закон был принят.

Кроме того, в первом чтении депутаты успели принять законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе административную ответственность за его нарушение. В весеннюю сессию депутаты продолжат над ним работу.

Также ожидается, что в последнее пленарное заседание будет принят закон, которым правительство будет наделено правом закупать незарегистрированные в РФ препараты. Проблема таких препаратов стала резонансной после задержания в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле.

Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума". В итоге было принято решение внести соответствующую поправку в законопроект о взаимозаменяемости лекарств.

ЗАКОН О ВИНОДЕЛИИ

Ожидается также, что в последнюю сессию депутаты рассмотрят законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ. Законопроект, внесенный группой депутатов, среди которых Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин, направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда. Он устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, формулирует основные понятия и устанавливает требования к сырью и материалам, а также предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок, пояснял ранее спикер ГД Вячеслав Володин.

Он сообщал, что законопроект 18 декабря может быть рассмотрен на пленарном заседании во втором чтении, а если в него не будет внесено большого количества поправок, то и в третьем. Однако во вторник Госдума продлила срок подачи поправок к законопроекту, разрешив их подачу "до 18 часов 17 декабря 2019 года".

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Основное внимание депутатов в период осенней сессии, как и в предыдущие годы, было уделено рассмотрению и утверждению федерального бюджета на ближайшие три года. В итоге Госдумой был принят закон, предусматривающий постепенное снижение профицита бюджета с 0,8% ВВП в 2020 году до 0,2% в 2022 году. При этом было предусмотрено перечисление в этот период в казну РФ всех доходов Банка России от участия в капитале Сбербанка, а Промсвязьбанк был наделен статусом опорного банка для ОПК.

В налоговой сфере был принят ряд законов, в том числе об освобождении от НДС ввоза в Россию гражданских самолетов при условии их перерегистрации в российском реестре и установлении нулевого НДС для транзитных перевозок порожних железнодорожных вагонов. Эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан с 2020 года решено распространить еще на 19 регионов – регионы-доноры и регионы, где есть города-миллионники.

Были приняты законы, которые делают бессрочными действие надбавок к НДПИ на нефть и газ, продляют на 2020 год срок выравнивания энерготарифов в Дальневосточном федеральном округе до среднероссийского уровня и стимулируют развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии. От НДФЛ освобождены все виды доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, материальная помощь студентам и аспирантам, любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам, в том числе членам ЖСК, и доходы граждан от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.

В финансовой сфере Госдума приняла законы об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке (банковский роуминг) и возможности возврата заемщику части страховой премии за неистекший период при досрочном погашении потребительского кредита. Организации "Почты России" депутаты наделили правом проводить упрощенную идентификацию граждан при отправлении и получении почтовых переводов в пределах 15 тысяч рублей.

Кроме того, были приняты законы о введении штрафов до 500 тысяч рублей за производство и оборот сухого алкоголя и предоставлении виноградарям и виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда. Международным некоммерческим фондам была предоставлена возможность регистрации в специальных административных районах РФ в Приморском крае и Калининградской области. Продавцов при продаже в России отдельных видов технически сложных товаров обязали устанавливать российское программное обеспечение. Перечни таких товаров и программ должно установить правительство РФ.

В прошедшую сессию также было принято решение о повышении с 2020 года МРОТ на 850 рублей до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Но вместе с тем, вновь была продлена заморозка накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно.

ОТМЕНА МЕТОК 0+, 6+, 12+, 16+ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА

В осеннюю сессию депутаты также успели рассмотреть в первом чтении законопроект, предлагающий изменить маркировку произведений искусства. Законопроект в мае внесли в Госдуму члены комитета по культуре во главе Еленой Ямпольской. Они поясняли, что "формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ ("О защите детей от вредной информации") вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции "18+".

Текст законопроекта был переработан депутатами еще до первого чтения с учетом предложений и отзывов различных ведомств: документ предлагает ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста — "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".

Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).

Ямпольская ранее на одном из заседаний комитета сообщала, что ко второму чтению планируется проработать вопрос маркировки кино. В первой версии законопроекта предлагалось освободить от нее фильмы, снятые до 1991 года, однако, учитывая позиции разных ведомств и экспертов, это положение было изъято. К этому вопросу глава комитета предложила депутатам вернуться в ходе работы над законопроектом ко второму чтению.

Депутаты планируют продолжить работу над законопроектом в весеннюю сессию.

ПОЛЕМИКА ПО НАЦМЕНЬШИНСТВАМ НА УКРАИНЕ

В октябре этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин получил приглашение от председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье посетить Европейскую конференцию спикеров парламентов в Страсбурге, посвященную 70-летней годовщине Совета Европы.

"На полях" конференции Володин провел ряд двусторонних встреч, а также выступил перед участниками конференции. В своем выступлении Володин заявил о недопустимости двойных стандартов, призвал европейских коллег работать над принятием модельных законов по противодействию терроризму. В своей речи спикер Госдумы особенно выделил тему предстоящего 75-летия Победы в Великой отечественной войне и призвал европейских коллег противодействовать фальсификации истории и осквернению могил погибших в войне.

Еще одной приоритетной темой для Госдумы, обозначенной в ходе осенней сессии, стала защита прав национальных меньшинств на Украине.

Так, в начале декабря Володин заявил, что парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине. Вопрос защиты прав нацменьшинств на Украине обсуждался в ходе встречи Володина со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. По словам спикера Госдумы, такая же позиция у Польши и Румынии.

Украинский МИД, в свою очередь, заявил о получении от венгерской стороны ответа, что парламент Венгрии не принимал обращений в Госдуму относительно объединения усилий в защите прав национальных меньшинств на Украине, как об этом ранее говорил спикер Госдумы. Позднее на сайте нижней палаты парламента была опубликована хронология обсуждения вопроса по защите нацменьшинств и само письмо парламента Венгрии парламенту России.

Сам Володин позднее заявил, что некоторые украинские политики проявили ханжество и необразованность в вопросе прав нацменьшинств. Спикер Госдумы добавил, что в ходе президентских выборов украинцы не поддержали националистически настроенных политиков и сейчас они "держатся" за счет "своих заокеанских покровителей". Он подчеркнул, что упомянутым политикам "из бандитского прошлого" нужно осознавать, что нарушать права нацменьшинств непозволительно.