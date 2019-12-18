МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Министерство юстиции США одобрило сделку по покупке IPSCO Tubulars компанией Tenaris у "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщила пресс-служба ТМК.

"ПАО "ТМК" сообщает, что министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке IPSCO Tubulars, Inc. компанией Tenaris у ПАО "ТМК". Договор купли-продажи акций IPSCO Tubulars Inc. был подписан 22 марта 2019 года между ПАО "ТМК", одним из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, и 100%-ой дочерней компанией Tenaris, международного производителя бесшовных и сварных труб", – говорится в сообщении.

ТМК ожидает, что сделка по продаже IPSCO Tubulars Inc. будет завершена в самое ближайшее время.

Ранее ТМК сообщала, что общая цена купли-продажи 100% акций IPSCO Tubulars составляет 1,209 миллиарда долларов США без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 миллионов долларов США оборотного капитала. Условием совершения сделки является соблюдение и выполнение определенных договором купли-продажи предварительных условий (включая, в том числе, получение всех необходимых разрешений и одобрений).

Американский дивизион ТМК — IPSCO — объединяет мощности по производству 1,39 миллиона тонн труб в год. Являясь одним из крупнейших производителей стальных труб и премиальных соединений в Северной Америке, TMK IPSCO работает преимущественно для нефтегазовой отрасли. В конце января 2018 года IPSCO Tubulars сообщала, что планирует разместить около 23,3 миллиона своих акций по цене 20-23 доллара за бумагу. Однако в феврале IPSCO Tubulars объявила о переносе IPO из-за "плохих рыночных условий". В апреле компания уведомила комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) об отказе от размещения своих акций.

Tenaris выпускает и поставляет сварные и бесшовные трубы, а также предоставляет сопутствующие услуги для нефтегазовой, энергетической и машиностроительной отраслей. Производство расположено в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, Италии, Японии, Мексике и Румынии. Tenaris занимает почти треть мирового рынка бесшовных труб нефтепромыслового сортамента, производя в целом 4,3 миллиона тонн бесшовных и 2,6 миллиона тонн сварных труб.