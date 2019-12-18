МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в ноябре в годовом выражении осталась на уровне октября в 1,5%, в месячном выражении она составила 0,2%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию в 1,4%, а в месячном выражении показатель совпал с прогнозом.

Кроме того, индекс CPIH, который учитывает расходы домовладельцев на содержание жилья, за отчетный месяц в годовом выражении составил 1,5%. В месячном выражении показатель составил 0,2%.