МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Если экономику – как российскую так и мировую – не затронут очередные глобальные катаклизмы, есть основания надеяться на незначительное ускорение темпов роста, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Вместе с тем, существуют и факторы, которые могут стать основой для его ослабления до уровня менее 1%. Прежде всего, они касаются ситуации "на внешнем контуре", а к чисто российским рискам относится продолжение "заморозки" реализации нацпроектов.

Конец 2019 года был отмечен некоторым ускорением темпов роста ВВП РФ в третьем квартале – по прогнозам ЦБ РФ, это дает все основания надеяться, что в итоге показатель приблизится к верхней границе диапазона прогноза в 0,8-1,3%. Картину, правда, подпортили пессимистичные ожидания Минэкономразвития по поводу динамики в промышленности – ее рост по итогам года может быть ниже прогноза в 2,3%, замедление продолжится и в начале года. Прогноз по инфляции был снижен до 2,9-3,2% с ранее ожидавшихся 3,2-3,7%.

Оправдаются ли все эти оценки, станет понятно лишь после завершения новогодних каникул и выхода статистики. Еще сложнее делать прогнозы на 2020 год – слишком много обстоятельств, которые пока просто невозможно предвидеть заранее. Тем не менее, эксперты в целом высказали осторожный оптимизм – по их оценке, если все сложится удачно, российская экономика в 2020 году вырастет чуть больше, чем в 2019. Однако есть и риски дальнейшего проседания.

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ И НЕМНОГО НЕГАТИВА

В целом, если исходить из относительно благоприятного сценария сохранения существующих тенденций – а именно на это опирается большинство прогнозистов – можно рассчитывать на сохранение инфляции в рамках 3-3,5% и реализации прогнозов ЦБ по темпам роста ВВП на 1,5-2%. Такой прогноз дают аналитики "Атон".

"В России можно ожидать роста потребительского спроса на фоне снижения процентных ставок, помимо этого экономика может получить ускорение в результате реализации национальных проектов", — указали они.

"В 2020 году мы прогнозируем умеренное ускорение реального роста ВВП России (с 1,3% в 2019 году до 1,9% в 2020 году). Главными факторами роста станут дальнейшее расширение конечного потребления и ускорение инвестиций", — говорит главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Он отметил, что определяющими будут такие факторы, как динамика внешнего спроса, своевременность и полнота реализации бюджетных программ, внутренняя ценовая ситуация в экономике и решения Банка России по вопросам денежно-кредитной и процентной политики.

По оценке главного аналитика Альфа-банка Наталии Орловой, первое полугодие 2020 для России точно будет удачным, а по итогам года экономика вырастет как минимум на 1,4%.

В свою очередь, главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов оценивает ситуацию более пессимистично. "Мы ожидаем, что в следующем году темпы роста российской экономики снизятся до 0,7% по сравнению с 1,1% в этом году из-за ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, обусловленного среднесрочными последствиями торговых войн между США и их крупнейшими партнерами. При этом реализация нацпроектов в ближайшие несколько месяцев не сможет переломить негативных тенденций, вызванных торможением мировой экономики, а умеренное увеличение темпов экономического роста возможно лишь в первом полугодии 2021 года", — считает он.

ИНФЛЯЦИЯ И БЕГСТВО КАПИТАЛА

Что касается инфляции, то эксперты полагают, что в первом квартале 2020 года она замедлится на фоне эффекта высокой базы, связанной с повышением ставки НДС годом ранее. "Согласно нашим расчетам, годовая инфляция достигнет минимальных значений 2,4–2,6% в апреле-мае 2020 года. В дальнейшем годовые темпы роста потребительских цен будут постепенно увеличиваться, а по итогам года потребительские цены вырастут на 3,3%", — отметил Девятов.

Однако, по мнению Орловой, возрастание экономической активности должно несколько ускорить темп роста цен.

"Я жду возврата инфляции к 4% по итогам года", — сказала она.

Прогноз ЦБ по оттоку капитала на текущий год – 40 млрд долларов. Эксперты высказали разные оценки относительно его темпов в 2020 году. По мнению Попова, показатель будет вблизи объема текущего года и составит около 35 млрд долларов.

Орлова оценивает отток капитала в 2020 году на уровне 40-50 млрд долларов, а аналитики "Атон" – в 20-25 млрд долларов. По мнению Девятова, с учетом постепенного снижения неопределенности, связанной с торговыми войнами, отток капитала из РФ в 2020 году сократится до 29 млрд долларов

СУДЬБЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Бесспорно, все – или почти все – зависит от того, как будет развиваться глобальная экономика. И здесь у аналитиков пока нет единства. С одной стороны, они отмечают урегулирование торгового конфликта между США и Китаем, с другой констатируют, что драйв экономического роста снизится за счет структурной трансформации глобальных внешнеторговых отношений. Кроме того, не исключено усиление напряженности по линии США-ЕС, как на фоне торговых споров, так и из-за "Северного потока-2".

"Печаль в том, что появления "черных лебедей" можно ждать из самых разных мест — от остающихся проблемными стран PIGS и зоны Персидского залива до сохранявшей относительное спокойствие Японии или формально быстроразвивающихся Китая или Индии. Но главным источником возможной неустойчивости являются накопленные непомерные долги. Так, при дефиците госбюджета в $1 трлн государственный долг США растет стремительными темпами и закономерно становится причиной все большего беспокойства", — рассуждает начальник аналитического отдела АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Сходные проблемы с долгами накопились и в других ведущих экономиках. Так что главным подарком для всех жителей земли в 2020 году стало бы сохранение относительной стабильности в мире финансов, а также на основных рынках. Будем надеяться, что на это хватит щедрости Деда Мороза и расторопности финансовых регуляторов, говорит он.

По мнению Попова, к рискам 2020 года относится коррекция перегретого глобального финансового рынка, что может привести к повышенной волатильности основных валют и базовых финансовых активов.

На этом фоне Девятов ожидает, что годовые темпы роста экономики развитых стран достигнут минимальных отметок в конце 2020 года. "Согласно нашим оценкам, к этому времени темпы роста ВВП США снизятся до 1,5–1,7%, а рост экономики стран еврозоны замедлится до 0,5–0,7%", — говорит он.

Прогноз Орловой, напротив, оптимистичен. "Великобритания может наконец внести ясность в формат экономических отношений с ЕС, в США экономика получила поддержку как от смягчения монетарной политики, так и от решения Дональда Трампа взять паузу в торговой войне. Даже если ФРС больше не будет снижать ставку, ожидания по росту американской экономики на 2020 выглядят позитивными", — заключила она.