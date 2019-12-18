МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2019 года составила 46,549 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,7%, в январе-октябре 2019 года — на 7,3%", — говорится в документе.

В сентябре, по данным Росстата, рост реальных заработных плат составил 3,1% год к году.

По сравнению с сентябрем реальные зарплаты в октябре выросли на 2%. В январе-октябре рост реальных зарплат составил 2,5%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%.