МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 10 по 16 декабря осталась на уровне 0,1%, с начала года рост потребительских цен составил 2,9%, сообщает Росстат.

На предыдущей неделе Росстатом также был зафиксирован рост потребительских цен в РФ в 0,1%, неделей ранее инфляция была нулевой.

"За период с 10 по 16 декабря 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала декабря он составил 100,2%, с начала года – 102,9%", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на пшено снизились на 1,2%, сахар-песок – на 0,8%, рис – на 0,4%, свинину – на 0,2%. Одновременно выросли цены на куриные яйца – на 2,3%, мясные консервы, мороженую рыбу и сливочное масло – на 0,3%, говядину, вареную колбасу, пастеризованное молоко, сычужные сыры, маргарин, сметану, карамель и чай – на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.

В своем последнем отчете "Картина инфляции" за декабрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,1%. Банк России в середине декабря снизил свой прогноз до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%.