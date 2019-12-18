МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Урожай зерна в России в 2019 году увеличился на 6,5% по сравнению с показателем прошлого года — до 120,6 миллиона тонн, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В 2019 году, по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 120,6 миллиона тонн зерна в весе после доработки", — говорится в документе. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 113,255 миллиона тонн, таким образом, урожай в текущем году вырос на 6,5%.

Исходя из декабрьской оценки статистического ведомства, урожай зерна текущего года — третий по величине в постсоветской истории России. Рекордный урожай — 135,539 миллиона тонн — аграрии страны собрали в 2017 году. Валовый сбор в 2016 году составил 120,677 миллиона тонн, что чуть выше оценки показателя текущего года. Однако в феврале-марте Росстат уточняет данные по урожаю зерновых культур прошлого года — и в последние годы оценки повышались.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в начале декабря сообщил журналистам, что министерство ожидает урожай зерна в России в 2019 году на уровне 121 миллиона тонн. Тогда министр указал, что сбор зерна в текущем году станет вторым результатом в постсоветской истории России.

Россия в 2019 году собрала также рекордный урожай семян подсолнечника — 15,1 миллиона тонн, что на 18,3% больше, чем в прошлом году

Прошлый рекорд принадлежал 2018 году — тогда сбор подсолнечника составил 12,756 миллиона тонн.

По данным статистического ведомства, в текущем году накопано 50,6 миллиона тонн сахарной свеклы, что выше показателя 2018 года на 20,4%. Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий снизился на 0,7% к уровню предыдущего года — до 22,2 миллиона тонн, овощей — повысился на 2,6%, до 14 миллионов тонн.