МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-ноябре увеличился на 1,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 30,058 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В ноябре показатель вырос на 2,3% в годовом выражении — до 2,925 триллиона рублей. Месяцем ранее, в октябре, рост составлял 1,7%. Вместе с тем по сравнению с октябрем текущего года оборот ритейла в ноябре увеличился на 0,5%, тогда как в октябре наблюдался рост на 1,4%.

Оборот розничной торговли в ноябре на 94,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,3%. В ноябре прошлого года эти доли составляли 94,6% и 5,4% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в ноябре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47,3%, непродовольственных товаров — 52,7%. В ноябре прошлого года эти доли находились на уровне 47,4% и 52,6% соответственно.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь-ноябрь вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,392 триллиона рублей. В ноябре показатель увеличился на 1,6% в годовом выражении — до 1,385 триллиона рублей (в октябре рост составлял 1,3%).

Оборот торговли непродовольственными товарами за 11 месяцев вырос на 1,8% и достиг 15,666 триллиона рублей, в ноябре вырос на 3% — до 1,54 триллиона рублей (в октябре рост составлял 2,1%).