МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин установил новый прожиточный минимум на 3 квартал 2019 года — 17 329 рублей на душу населения, это немного меньше, чем во втором квартале текущего года, следует из постановления, размещенного на официальном сайте мэра столицы.

"Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2019 года: в расчете на душу населения — 17 329 рублей; для трудоспособного населения — 19 797 рублей; для пенсионеров — 12 253 рубля; для детей — 14 889 рублей", — говорится в распоряжении.

Также отмечается, что в настоящий момент все выплаты будут рассчитываться по значениям прожиточного минимума во втором квартале.

"До установления величины прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2019 года в целях осуществления социальных выплат, при назначении (предоставлении) которых учитывается величина прожиточного минимума в городе Москве, и (или) социальных выплат, размер которых зависит от величины прожиточного минимума в городе Москве, определения условий платы за предоставление социального обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в городе Москве применяется величина прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2019 года", — говорится в распоряжении.

Как следует из данных на официальном сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения, во втором квартале 2019 года величина прожиточного минимума составляла в расчете на душу населения — 17 679 рублей; для трудоспособного населения — 20 195 рублей, для пенсионеров — 12 487 рублей; для детей — 15 225 рублей.