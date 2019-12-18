ВАШИНГТОН, 18 дек — ПРАЙМ. Комитет по международным отношениям сената США проголосует по законопроекту DASKA, который предполагает жесткие санкции против России, в январе, сообщили РИА Новости в комитете.

"Сегодня комитет проводит обсуждение этого законопроекта и неофициальное голосование. После этого официальное голосование, как правило, проводится через несколько недель, что с учетом рождественских каникул будет в январе", — сказал представитель комитета.

По регламенту в случае принятия законопроекта в комитете он выносится на голосование общим составом сената. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту.

Сенаторы-демократы и республиканцы еще в феврале 2019 года внесли в конгресс США законопроект "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" (DASKA, дословно "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля"). С тех пор документ находится на рассмотрении в комитете по международным отношениям сената, поправок в него пока не вносилось.

В случае принятия он приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.

Российские и зарубежные инвесторы и предприниматели ранее не раз выражали опасения возможными негативными последствиями в случае принятия в США самого жесткого из санкционных законов в отношении России.

Более того, обеспокоены такими последствиями и в администрации США. Минфин страны не раз заявлял, что пока не рассматривает столь жесткие меры в отношении России, а во вторник в Торговой палате США заявили, что американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб в случае принятия законопроекта с санкциями против суверенного долга России.