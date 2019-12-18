МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Росстат пересмотрел рост реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам 9 месяцев 2019 года до 0,8% в годовом выражении с 0,2%, говорится в обзоре министерства экономического развития "Картина экономики. Декабрь".

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Как говорится в документе, Росстат скорректировал оценку годовой динамики реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 года после уточнения базы прошлого года.

"Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за 2018 год. Рост реальных располагаемых денежных доходов и рост реальных денежных доходов остались неизменными по сравнению с прошлой оценкой (0,1% и 1,1% соответственно), при этом их внутригодовая динамика была существенно пересмотрена. В результате изменения базы динамика реальных располагаемых денежных доходов за 1–3 кварталы 2019 года была скорректирована Росстатом в сторону увеличения на 0,3–1 п.п., уточненная оценка роста за 9 месяцев текущего года составляет 0,8% год к году", — говорится в сообщении министерства.

При этом в оперативном докладе Росстата, который был опубликован в среду, новые данные по доходам населения не были отражены. Как следует из данных Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы в России в первом квартале снизились на 2,2% (прежняя оценка — минус 2,5%), во втором квартале выросли на 0,9% (по прежней оценке был спад на 0,1), в третьем квартале выросли на 3,3% (вместо роста на 3% по прежней оценке статистического ведомства).

Росстат в марте объявил о том, что приостанавливает публикацию ежемесячных данных о денежных доходах и будет публиковать эти сведения ежеквартально. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%, реальные располагаемые доходы — на 0,1%.