БЕРЛИН, 18 дек /ПРАЙМ/. Украине не удастся создать искусственный дефицит газа в Европе, блокировав работу трубопровода, по которому голубое топливо поступает в ЕС из России, повторение ситуации десятилетней давности невозможно, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

Газовый кризис между РФ и Украиной в 2009 году возник из-за разногласий по цене на газ и отсутствия в связи с этим договора поставки голубого топлива, а также накопленной задолженности перед "Газпромом". С 1 января "Газпром" был вынужден прекратить экспорт газа на Украину, а позднее ограничить поставки в ЕС на величину несанкционируемо отбираемого Украиной газа. В конце января стороны договорились по формуле цены, подписали договор, срок которого истекает в конце 2019 года, и поставки возобновились в полном объеме.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в среду заявил, что вероятность подписания нового контракта на транзит газа с РФ до конца года стремится к нулю.

"Повторение ситуации десятилетней давности, когда Украина контролировала основной транзит газа из России в Европу, невозможно. У Киева нет больше транзитной монополии в отношении российского газа, есть трубопровод "Северный поток", по нему может быть поставлено значительное количество дополнительного объёма газа, если Украина откажется от договора", — считает Рар.

По словам эксперта, "Украина играет в очень опасную игру", потому что в отличие от ситуаций в 2006 и 2009 годах, "когда ЕС поддерживал Киев", сегодня общественность видит, что "Россия готова разумно вести переговоры, согласовывать цены с Украиной, заключить транзитный договор, который необходим, в том числе Киеву" для исполнения бюджета.

"Игра становится все более сомнительной, и ЕС должен сейчас убедиться в том, что Украина сталкивает между собой Россию и Запад в надежде на поддержку США. Кажется, что Украине нет дела до газа, а только лишь — до нанесения ущерба России", — считает Рар. Он добавил, что в ЕС к подобному поведению Киева, которое "ведёт к взвинчиванию цен", складывается "резко критичное отношение". Если Украина хочет остаться транзитной страной, она должна идти навстречу и России, и Западу, должна обеспечивать самый комфортный, удобный маршрут транзита, а не "бить потребителей по голове", считает Рар.

"Попытка США торпедировать "Северный поток-2" еще больше раскручивает этот конфликт", — подчеркнул политолог.