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МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев утвердил стратегию развития Объединенной зерновой компании (ОЗК) до 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе Гордеева (он также возглавляет совет директоров компании).

"Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев провел заседание совета директоров акционерного общества "Объединенная зерновая компания". Участники обсудили итоги деятельности компании в 2019 году, а также утвердили долгосрочную стратегию развития общества до 2024 года", — сообщили в пресс-службе. Стратегия определяет три ключевые цели: достижение лидерства в российском зерновом экспорте, по совокупным портовым перевалочным мощностям в России, а также в области маршрутных железнодорожных поставок зерна.

ОЗК для достижения данных целей намерена реализовать программу модернизации Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), а также сформировать сеть зерновых грузоформирующих узлов. Это позволит расширить географию закупочной деятельности и организовать эффективную логистику из отдаленных зернопрофицитных регионов.

"Совершенствование товаропроводящей системы — важное направление развития, которое позволит сократить логистические затраты за счет оптимизации перемещения зерна от поля до борта судна. Представленная совету директоров стратегия учитывает государственные ориентиры, определенные национальным проектом "Международная кооперация и экспорт", — добавил представитель вице-премьера.

Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграриев и развития инфраструктуры зернового рынка. Компания является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК. ВТБ в феврале получил от группы "Сумма" 50% минус 1 акцию ОЗК.

Стратегию развития ОЗК представил гендиректор компании Дмитрий Сергеев. ОЗК в своем сообщении отмечает, что основная цель принятой стратегии — формирование крупнейшего в РФ торгово-логистического оператора сельхозпродукции, ориентированного на расширение экспорта зерна и зернобобовых, развитие соответствующей инфраструктуры. "Высокая эффективность товаропроводящей системы АО "ОЗК" будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках, а также формированию репутации России в мире как надежного стратегического торгового партнера", — сказал Сергеев по итогам заседания.