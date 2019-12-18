МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Росреестр поставил на кадастровый учет железнодорожную часть Крымского моста, сообщила пресс-служба ведомства.

"Росреестр поставил на государственный кадастровый учёт железнодорожную часть Крымского моста ("Транспортный переход через Керченский пролив. Второй этап"). Данному объекту присвоен кадастровый номер — 0:0:0:3433", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в среду Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Но перед началом движения поездов сооружение еще должны передать на баланс ФГПУ "Крымская железная дорога". Планируется, что эта процедура завершится до 24 декабря.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.