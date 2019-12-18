МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Проведение аукционов по распределению радиочастот в диапазоне 25,25-25,9 ГГц для сетей связи пятого поколения (5G) планируется перенести со второго на третий квартал 2020 года, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Олег Иванов по итогам согласительного совещания к заседанию Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), назначенного на 24 декабря.

В проекте решения ГКРЧ (копия есть у РИА Новости) предлагается поручить Роскомнадзору провести аукционы не позднее второго квартала. "Если сложить все необходимые процедуры, включая формирование конкурсных условий, к сожалению, получается не ранее третьего квартала. Если бы мы успели в ноябре принять решение на ГКРЧ, тогда бы был второй квартал", — сказал Иванов.

Он отметил, что на совещании также обсуждалось изменение ширины полос частот, которые планируется выставить на аукцион. "Дело в том, что там не очень симметричная ситуация: один лот — 250 МГц, другой – 400 МГц, это не совсем правильно. Я думаю, что правильно было бы два раза по 200 МГц сделать на каждый регион. Сейчас обсуждаем окончательно решение. Я думаю, что так и сделаем: два раза по 200 МГц", — сказал замминистра.

Источник агентства, знакомый с результатами совещания, сказал, что из-за предлагаемого изменения ширины полос представители "Роскосмоса" и операторов связи предлагали перенести принятие решения об аукционах на следующее заседание ГКРЧ в марте. Но, по словам Иванова, Минкомсвязь настояла на том, чтобы это произошло 24 декабря.

Согласно материалам к ГКРЧ, на аукционы предполагается выставить частоты в так называемом "миллиметровом" диапазоне — 25,25-25,9 ГГц – во всех регионах РФ, включая Крым и Севастополь. Победители аукционов должны будут при построении сетей использовать базовые станции, имеющие статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Частоты победителям будут выделены на 10 лет.

При этом, по словам замглавы Минкомсвязи, аукционы на эти частоты будут рассчитаны на промышленных пользователей. "Мы выпускаем это решение в расчете на потребности технологических сетей связи. И в качестве условия конкурсного ни в коем случае не будем писать наличие лицензии подвижной радиотелефонной связи. То есть это по большому счету в интересах именно технологических сетей, промышленных предприятий, объектов ТЭК", — сказал Иванов.

Он в связи с этим отметил, что потребности частных пользователей сейчас полностью покрываются технологией LTE, в то же время сотовые операторы для 5G больше заинтересованы в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, а "миллиметровый" диапазон рассматривают лишь как дополнительный. "Я на самом деле не жду большого ажиотажа на этих аукционах. Может быть, только в самых востребованных регионах. Но если кто-то (из операторов – ред.) действительно будет настаивать на 5G, добро пожаловать", — заключил замминистра.