МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Правительство назначило "Ростелеком" единым поставщиком криптокабин для оформления загранпаспортов на 2020-2021 годы, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале нормативных актов.

"Определить ПАО "Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемых в 2020-2021 годах закупок программно-технических комплексов, предназначенных для приема документов, обработки, включая сбор и хранение, передачи и проверки персональных граждан РФ, в том числе биометрических персональных данных, в многофункциональных центрах… в целях организации оказания в этих центрах государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность… за пределами территории РФ", — говорится в распоряжении.

Также "Ростелеком" назначен единственным исполнителем работ и услуг, связанных с доставкой, установкой и обеспечением функционирования криптокабин. Госконтракты с компанией будут заключены на срок до 31 декабря 2021 года. "Ростелеком" при этом сможет привлекать субподрядчиков при условии, если сам выполнит не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам. Ранее оператор заключал аналогичные контракты на 2019 год.

Криптобиокабины (КБК) — это партнерский проект "Ростелекома" и госкорпорации "Ростех", который призван облегчить и ускорить процесс оформления и изготовления загранпаспортов нового поколения. Производит КБК концерн "Автоматика" (входит в "Ростех"). Как сказали РИА Новости в "Ростелекоме", в 2020 году объем поставок криптобиокабин может составить сотни единиц. А в 2019 году в ряде МФЦ уже приступили к опытной эксплуатации таких кабин, также отметили в компании.

"Комплекс внешне напоминает привычную фотокабину, в которой можно самостоятельно сделать фото, но с более сложной и мощной ИТ-начинкой. В КБК интегрированы цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканер отпечатков пальцев, сканер документов, считыватель штрихкода, устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов нового поколения", — поясняется в материалах "Ростелекома".

"Все собираемые биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой на всем пути — от момента сдачи до поступления на фабрику "Гознака", — подчёркивается там же.