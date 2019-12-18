КИЕВ, 18 дек /ПРАЙМ/. Возможность Киева и Москвы договориться о транзите газа остается, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает этим годом, при этом сама республика получает "голубое топливо" реверсом из Европы. Ранее в среду глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания нового контракта, на транзит с 1 января, стремится к нулю.

"Андрей Коболев — профессионал, который занимается этим вопросом. Я смотрю на эту ситуацию немного шире: это часть, которая — мы понимаем, как она укладывается в большой пазл всего этого. Мне все-таки кажется, что есть возможность у нашей команды договориться об обеспечении Европы газом", — заявил Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", комментируя слова главы "Нафтогаза"

Он также назвал украинскую газотранспортную систему "единственным надежным и значительным потоком".