МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение 2,2 миллиарда рублей дотациями из федерального бюджета восьми субъектам федерации для обеспечения сбалансированности их бюджетов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предусматривается распределение в 2019 году из федерального бюджета бюджетам восьми субъектов Российской Федерации (республики Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Хакасия, Магаданская область и Еврейская автономная область) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 2,2 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что деньги предлагается направить на финансовое обеспечение первоочередных расходов бюджетов этих регионов, в том числе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Ранее в декабре вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании, посвящённом подготовке субъектов федерации к осенне-зимнему периоду, заявил, что до конца года регионам будет направлено 49 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов.

Кроме того, правительство на заседании обсудит выделение Минфину РФ 396,6 миллиона рублей для дотации Бурятии на компенсацию организациям ЖКХ расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь, а также на компенсацию выпадающих доходов в связи со сверхнормативными потерями и недополученными доходами из-за снижения полезного отпуска в сфере теплоснабжения.

Как отмечается, средства будут выделены в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".