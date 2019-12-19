МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Росстат обнародовал скорректированную оценку по реальным доходам россиян за 2018 и три квартала 2019 года, она повышена из-за пересчета базы, говорится в сообщении ведомства.

В среду уточненную оценку по доходам опубликовало Минэкономразвития, однако сам Росстат в оперативном докладе за девять месяцев не изменил эти данные.

"Ранее опубликованные цифры уточнены на основе информации, предоставленной Банком России, Федеральной налоговой службой, Росреестром и рядом других ведомств. На внутригодовую поквартальную динамику 2018 и 2019 годов повлияли уточненные данные банковской статистики за 2017 год", — пояснил Росстат в четверг.

Так зафиксировано увеличение доходов в виде процентов, начисленных на вклады физических лиц (прирост по сравнению с предварительной оценкой составил 14,9%), а также расходов в виде выплаты населения по кредитам (прирост на 17,4%).

Уточненные данные скорректировали темпы роста реальных располагаемых денежных доходов с первого по третий квартал 2018 года: с 1,4% до 1% в первом квартале, с 1,1% до 0,2% во втором и с 0,2% до 0% в третьем. В четвертом квартале 2018 года падение реальных располагаемых денежных доходов уменьшилось с 2% до 0,8%.

"В связи с уточнением базы за все периоды 2018 года изменилась динамика реальных располагаемых денежных доходов в 2019 году: в первом квартале коррекция составила 0,3 процентного пункта (с 97,5% до 97,8%), во втором – на 1 процентный пункт (с 99,9% до 100,9%), в третьем квартале – на 0,3 процентного пункта, со 103% до 103,3%", — отметили в Росстате.