МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз России разработал и направил на регистрацию в Минюст приказы о порядке ведения единого госреестра производителей органической продукции и об утверждении формы и порядка использования ее знака, документы могут быть приняты до конца года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Там пояснили, что оба документа находятся в списке подзаконных актов, которые необходимо было разработать для реализации норм закона об органической продукции, вступающего в силу с 1 января 2020 года. "Предполагаемый срок принятия в соответствии с планом-графиком – IV квартал 2019 года", — сообщили в пресс-службе. В настоящее время оба приказа разработаны и утверждены и находятся на госрегистрации в Минюсте.

Закон "Об органическом земледелии" вступает в силу 1 января 2020 года. Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Участники рынка опасались, что из-за отсутствия компаний-сертификаторов "органические" полки в российских магазинах опустеют, и просили отсрочить проверки надзорных органов из-за невозможности исполнения этого закона. По мнению министерства, основания для переноса срока вступления в силу закона об органике отсутствуют.

"Ведение единого государственного реестра производителей органической продукции будет осуществляться в рамках автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации Минсельхоза РФ. В реестре будет содержаться информация о производителях органической продукции, а также о самой продукции. Информацию будут представлять в Минсельхоз России аккредитованные Росаккредитацией органы по сертификации", — сообщили в пресс-службе.

Росаккредитация в настоящее время включила в реестр сертификаторов ООО "Органик эксперт" и ФГБУ "Россельхозцентр", рассматривает заявку АНО "Роскачество". Производители, которые ранее успешно прошли процедуру международной сертификации, после вступления в силу нового закона имеют право выбора, получать ли дополнительно российский органический сертификат или нет, напомнили в пресс-службе.

"Не получив российскую сертификацию, производитель не сможет использовать российский единый знак соответствия (белый лист на зеленом фоне с надписью "ОРГАНИК" на кириллице и латинице), он не будет внесён в единый государственный реестр. Однако такой производитель сможет также, как и ранее, беспрепятственно реализовывать свою продукцию в торговых точках, маркируя ее международным знаком соответствия", — подчеркнули в Минсельхозе.