МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Монетарная политика может быть изменена в любом направлении в ответ на изменения в экономическом прогнозе, чтобы обеспечить возвращение инфляции к уровню в 2% на постоянной основе. Если глобальные и внутренние риски не оправдаются, а экономика продолжит восстанавливаться согласно прогнозам регулятора, Банк Англии допускает некоторое ужесточение монетарной политики, которое будет проходить постепенно и в ограниченном масштабе.

Рост ВВП страны, как ожидается, ускорится по сравнению с текущим уровнем за счет снижения неопределенности вокруг Brexit, ослабления фискальной политики и постепенного восстановления роста мировой экономики, сообщил ЦБ. Так, рост мировой экономики показал первые признаки стабилизации, и финансовые условия остаются поддерживающими. Частичная деэскалация торгового конфликта США и Китая оказала дополнительную поддержку прогнозам, хотя ситуация в мировой торговле остается напряженной, заявил регулятор.

Объем личного потребления продолжает устойчивый рост, хотя уровень производственных инвестиций и экспортных заказов остается слабым, а финансовые рынки — чувствительными к внутренним факторам, отмечается в сообщении. Регулятор указал на ослабление на рынке труда: рост занятости замедлился, а число вакансий сократилось. При этом уровень безработицы остается стабильным, а показатель занятости находится у рекордных отметок.