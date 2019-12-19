МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, уменьшилось на 18 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя до 225 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,5 тысячи, до 225,5 тысячи, с показателя прошлой недели в 224 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 декабря, увеличилось на 51 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,722 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,671 миллиона человек с 1,667 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.