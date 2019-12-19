БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Совет ЕС документально оформил продление экономических санкций против РФ на полгода — до 31 июля 2020 года. Как поясняется в сообщении Совета, "учитывая, что минские сообщения не выполняются в полном объеме, Евросовет единогласно принял политическое решение о продлении экономических санкций".

Данное решение, которое вступит в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза, было принято на саммите ЕС 12 декабря.

В четверг ЕС документально оформил "продление действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года".

Эти меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения.

В марте 2015 года срок действия санкций был увязан Евросоветом с "полным выполнением минских соглашений".