МОСКВА, 19 дек — Dow Jones. Банк Англии в четверг оставил ключевую процентную ставку без изменений, объяснив свое решение появлением первых признаков прекращения замедления мирового экономического роста.

При этом двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Джонатан Хаскель и Майкл Сондерс) вновь проголосовали за понижение ключевой процентной ставки с 0,75% до 0,5%, сославшись на то, что рост британской экономики по-прежнему слабее ожиданий, а на рынке труда наблюдается охлаждение.

Хаскель и Сондерс считают, что в контексте управления рисками целесообразно было бы понизить ключевую ставку упредительно, не дожидаясь начала замедления роста. Они отмечают, что низкий уровень текущей процентной ставки не оставляет возможностей для серии понижений ставки, необходимых для снижения стоимости заимствований.

Большинство членов комитета по-прежнему ожидают оживления экономического роста в следующем году за счет "совокупной поддержки со стороны снижения уровня неопределенности, смягчения налогово-бюджетной политики и некоторого усиления мирового экономического роста".

Члены комитета сошлись в мнении о том, что ставку, возможно, потребуется понизить, если мировой экономический рост продолжит замедляться, а неопределенность касаемо сроков и условий выхода Великобритании из Евросоюза будет сохраняться.

В комитете также считают, что если сдерживающие экономический рост риски не материализуются, то может потребоваться "умеренное" повышение ключевой процентной ставки.

С июня 2016 года, когда британцы проголосовали за выход из ЕС, доминирующим фактором, определяющим перспективы экономики страны, оставались перипетии, связанные с Brexit.

Победа на выборах 12 декабря премьер-министра Бориса Джонсона означает, что Великобритания все же выйдет из Евросоюза в конце января. При этом, однако, нельзя исключить, что к концу переходного периода, который продлится до конца 2020 года, стороны не успеют договориться о новом торговом соглашении.

В Банке Англии отмечают, что недавний рост фунта и акций отражает уменьшение рисков жесткого Brexit, и что уверенность домохозяйств и деловых кругов в ближайшие месяцы вполне может вырасти.

При этом в банке указывают на отсутствие свидетельств того, что последние события оказали благотворное влияние на настроение потребителей и компаний.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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