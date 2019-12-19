ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Первая фаза торгового соглашения между США и КНР может быть подписана в начале января, сообщил журналистам глава министерства финансов США Стивен Мнучин.

"Сейчас идет решение технического вопроса, соглашение вновь подлежит переводу. Я не ожидаю, что будут вноситься изменения. Мы подпишем его в начале января", — приводит слова Мнучина агентство Рейтер.

Ранее на прошлой неделе США и Китай сообщили о достижении соглашения по первой части торговой сделки. Как сообщили в Вашингтоне, Пекин обязался увеличить закупки американской продукции и услуг, стороны отказались от введения на этом этапе дополнительных пошлин, при этом остались в силе введенные ранее тарифы. Как сообщил президент США, в скором времени стороны начнут переговоры по второй фазе торгового соглашения.