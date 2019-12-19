МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" (бренд S7) смогут перевезти более 427 тысяч пассажиров в рамках субсидирования полетов в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток и в обратном направлении в 2020 году, сообщила Росавиация.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются авиакомпаниям для перевозок населения с Дальнего Востока, из Симферополя, Калининграда и в обратных направлениях. Ведомство напоминает, что общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на субсидированные перевозки в 2020 году, составляет 5,8 миллиарда рублей, и их будут осуществлять 14 компаний.

"В целях обеспечения доступности воздушных перевозок со стороны Федерального агентства воздушного транспорта подписаны первые соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта… Первые соглашения подписаны Росавиацией и направлены в ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Сибирь"… В рамках данных соглашений в 2020 году планируется перевезти более 427 тысяч пассажиров", — отмечается в сообщении.

Также, по сообщению Росавиации, "Аэрофлот" планирует выполнять полеты по 19 маршрутам, S7 — по 37.

Уточняется, что субсидируемые авиабилеты смогут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; сопровождающие ребенка-инвалида и инвалиды с детства второй или третьей группы; имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.