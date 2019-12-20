ВАШИНГТОН, 20 дек /ПРАЙМ/. Администрация Дональда Трампа ведет закулисную борьбу с конгрессом против новых антироссийских санкций, сообщает издание Daily Beast.

В распоряжении издания оказалось 22-страничное письмо госдепартамента США, направленное в конгресс. В нем ведомство привело свои доводы, почему не нужно вводить новые санкции против России.

Сенатский комитет по иностранным делам в среду принял законопроект DASKA, предусматривающий введение санкций против госдолга, банковского и энергетического сектора России. Сенаторы-демократы и республиканцы еще в феврале внесли в конгресс США этот проект под полным названием Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля.

"Администрация Трампа закулисно борется с новым пакетом санкций в отношении России. Во вторник чиновник государственного департамента направил высокопоставленному председателю сената (вероятно, речь идет о председателе комитета по иностранным делам) 22-страничное письмо, в котором содержалась широкая аргументация против нового законопроекта о санкциях", — сообщает Daily Beast.

В письме указывается, что администрация "решительно против" законопроекта и требует внесения в него большого числа изменений. В госдепе утверждают, что эти меры не являются необходимыми и только "нанесут ущерб европейским союзникам США".

"Законопроект рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам, и будет нацелен на почти весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией", — говорится в письме.