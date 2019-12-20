БЕРЛИН, 20 дек /ПРАЙМ/. Переговоры России и Украины по газу продолжатся на высоком уровне в пятницу в Минске, заявили журналистам в "Газпроме".

"Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске" — сказал собеседник.

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" — (глава компании Алексей) Миллер", — добавили в компании.

Консультации делегаций России и Украины при участии ЕК и Германии прошли в четверг в Берлине. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам консультаций заявил, что достигнуто принципиальное соглашение по газу, оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, только после одобрения сторонами оно будет подписано.