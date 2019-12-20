БЕРЛИН, 20 дек /ПРАЙМ/. Девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим газовым сотрудничеством, завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписания документов так и не состоялось, его обещают в ближайшее время.

Интересно, что на этот раз к обсуждениям, помимо традиционных участников в лице России, Украины и Еврокомиссии, присоединился крупнейший потребитель российского газа Германия, помогая сторонам договориться. И хотя формат оставался двусторонним, европейские коллеги периодически подключались к диалогу.

По итогам журналистов ждало лаконичное, но все же позитивное заявление, которое первым озвучил вице-президент ЕК Марош Шефчович. "Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке принципиального соглашения, которое было достигнуто сегодня", — заявил он.

Россия и Украины пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт.

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Шефчович заявил, что соглашение сторон достигнуто по всем ключевым элементам, не предоставив подробностей. Однако ЕК ранее анонсировала, что встреча 19 декабря сосредоточится на "политическом соглашении", охватывающем продолжительность транзитного контракта, объемы прокачки газа и тарифы, а также вопросы арбитража.

По словам российского министра энергетики Александра Новака, что Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.

"Мы, действительно, сегодня очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования. Надеемся, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности уже", — сказал Новак.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ ВПЕРЕДИ

Несмотря на заявления главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева в среду о том, что вероятность подписания нового контракта на транзит газа с Россией до конца года стремится к нулю, рынок теплился надеждами.

Изначально их подогревали заявления президента России Владимира Путина о том, что стороны в конечном итоге договорятся и у России нет желания обострять ситуацию в энергетике. Более того, в зале для итоговой пресс-конференции организаторы встречи подготовили столы для подписания, которого так и не случилось.

Участники переговоров пообещали выйти на этот этап в ближайшее время, сейчас же необходимы дополнительные согласования на политическом уровне.

"Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и действительно, сейчас мы готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон", — заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Шефчович также отметил, что стороны пока не намерены сообщать детали договоренностей, потому что достигнутое принципиальное соглашение в пятницу будет обсуждено в правительствах Украины и России.

"После этого мы перейдем к формальному подписанию", — пояснил он.

Не может не беспокоить тот факт, что до окончания года остается совсем мало времени, но оно все еще есть. И как следует из заявлений, стороны настроены на конструктивный диалог.

Новак пообещал, что следующая встреча по газу произойдет уже скоро, а "Газпром" анонсировал продолжение переговоров с Украиной "на высоком уровне" уже в пятницу в Минске.

Затем, в субботу, как заявил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, состоятся технические переговоры с "Газпромом".