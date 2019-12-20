МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок пассивных биржевых инвестиций набирает обороты: частные инвесторы, разочаровавшиеся когда-то во вложениях в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), по мере снижения ставок по депозитам обратили внимание на биржевые паевые фонды (БПИФы) и ETF (Exchange Traded Fund, биржевой инвестиционный фонд), торгующиеся на Московской бирже.

О росте интереса к пассивным биржевым инвестициям, о том, в чем отличие между ETF, БПИФами и другие ПИФами, торгующимися на Мосбирже, и на что следует обращать внимание при формировании стратегии инвестирования в эти инструменты, рассказали РИА Новости эксперты рынка и Московской биржи.

СЛЕДУЯ МИРОВОМУ ТРЕНДУ

"За последние 10 лет мировой рынок пассивных инвестиций стал очень популярным: активы под управлением на сегодня составляют почти 6 триллионов долларов. Российский рынок, как один из наиболее доходных среди развивающихся рынков, не остался в стороне от этого тренда", — отмечает директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

Согласно данным Московской биржи, к настоящему моменту на торговой площадке обращаются 19 БПИФов под управлением УК "Сбербанк Управление активами", УК "Альфа-Капитал", "ВТБ Капитал Управление активами", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Тинькофф Капитал" и УК "Восток-Запад" и 16 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF) компаний FinEx Funds и ITI Funds.

Первый БПИФ на Московской бирже появился в сентябре 2018 года, первый ETF — в апреле 2013 года. Кроме того, на торговой площадке присутствуют 98 паевых инвестиционных фондов российских компаний, однако обороты по ним, исходя из данных Московской биржи, вряд ли можно назвать впечатляющими.

"Идея биржевой торговли обычными ПИФами в какой-то момент казалась интересной, но с появлением онлайн-продаж ПИФов необходимость в этом отпала, а нишу со временем заняли ETF и БПИФ", — комментирует директор по стратегическому развитию УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов.

По данным Московской биржи, оборот клиентов-физлиц в рублях (покупка и продажа) по БПИФам за 2018 год составил почти 130 миллионов рублей, за 11 месяцев 2019 года – превысил 4,6 миллиарда рублей. Этот же показатель по ETFам за 2018 год превысил 23,3 миллиарда рублей, за 11 месяцев 2019 года – 30,5 миллиарда рублей. По другим ПИФам этот показатель за 2018 год составил почти 1,7 миллиарда рублей, за 11 месяцев 2019 года – почти 2,2 миллиарда рублей.

ФАКТОРЫ РОСТА

Рост интереса к биржевым фондам обусловлен возросшей популярностью фондового рынка среди россиян вследствие низких банковских процентных ставок и высокой дивидендной доходности последних лет, а также появлением ИИСов (индивидуальных инвестиционных счетов), считает Блохин из Московской биржи.

Помимо этого, свою роль сыграли замедление роста благосостояния граждан, появление многочисленного класса коучей по финансовой грамотности, как и запрос на нее, рост технологичности финансовых продуктов и их предложения, а также увлечение криптовалютами, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"ETF (в отличие от ОПИФ) – это те продукты, которые покупаются клиентами, а не продаются продавцами. Так что за ростом интереса частных клиентов к ETF стоит именно расширение доступности информации об этом инструменте. Положительную роль сыграл и приход на рынок новой категории массового инвестора – ориентированного не на спекуляции, а на инвестиции на фондовом рынке", — считает исполнительный директор Finеx Владимир Крейндель.

"Сейчас идет процесс "расторговывания" БПИФов на бирже, БПИФы появляются в мобильных приложениях банков, брокеров и УК, в портфелях клиентов ДУ. Уверены, что в скором времени мы увидим их в качестве составляющих портфелей ИИС и как составную часть робоэдвайзинга", — также замечает Логинов из УК "Альфа-Капитал".

Очевидно, что рынок еще не до конца насыщен такими продуктовыми предложениями, и новые БПИФы будут появляться в следующем году, а крупнейшие УК продолжат пополнять ими свои продуктовые линейки, считает начальник департамента анализа рынков и развития инвестиционных продуктов "Газпромбанк — Управление активами" Борис Попов.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ИНСТРУМЕНТАМИ

Настоящий ETF — это полный индекс биржевой площадки, изначально им считался только ETF на S&P 500, потом добавились и другие, отмечает Антонов из "Алор Брокер".

В свою очередь, Крейндель из Finеx замечает, что ETFы характеризуются низкими суммарными комиссиями, нет скидок-надбавок, они точно следуют за выбранным индексом, доступны неквалифицированному инвестору после допуска на биржу через брокера. "Кастодиан (банк-депозитарий, который также на Западе отслеживает отклонение ETF от динамики индекса — ред.) не допускает отклонения от индекса. Есть механизм возврата цены акции к стоимости (арбитраж) за счет наличия нескольких уполномоченных лиц", — добавляет он.

"Те ETF, которые сейчас есть на российской бирже, являются иностранными ценными бумагами с листингом на российской бирже. Это инструменты, которые дают экспозицию на заданные рынки или классы активов, довольно ликвидные. Единственное, что нужно учитывать, — это все-таки иностранные ценные бумаги, и есть связанные с этим регуляторные и инфраструктурные риски. На Московской бирже торгуется 16 фондов от двух провайдеров – это особенный формат, они зарегистрированы за рубежом, но рассчитаны на обращение именно в России", — поясняет Логинов из УК "Альфа-Капитал".

БПИФ — это портфель российских и зарубежных ценных бумаг, сформированных через оболочку ПИФа российской управляющей компании, продаваемый на бирже, налогообложение, как и юрисдикция в спорных ситуациях будет российским, поясняет Антонов. Сейчас БПИФы формируются также на основе индексов либо повторяют их, добавляет он.

В БПИФах суммарные комиссии ниже, чем в ПИФ, но выше, чем в ETF; в них также нет скидок-надбавок и они доступны неквалифицированному инвестору после допуска на биржу через брокера, отмечает Крейндель. Однако эксперт замечает, что в БПИФах нет предконтроля состава фонда со стороны кастодиана, в результате чего возможны значительные отклонения от индекса. "Нет механизма арбитража, т.к. уполномоченное лицо, как правило, одно и входит в ту же группу, что и УК", — добавляет он.

"БПИФ является ETF по российскому праву, есть некоторые ограничения, которые накладывает наше законодательство, например отсутствие пока возможности выплачивать текущий доход в виде дивидендов, все наши БПИФи ориентированы на их реинвестирование. Но есть и явные преимущества, например, все иностранные ETF платят налог с дивидендов по российским акциям, а наши БПИФ освобождены", — обращает внимание исполнительный директор блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Василий Илларионов.

"БПИФ – это уже очень удобный инструмент, с помощью которого неквалифицированный инвестор может получить экспозицию, к примеру, на индекс S&P500 или технологический сектор США без открытия счета у иностранного брокера. Для таких клиентов комиссия, которую будет брать БПИФ, будет ниже издержек, которые он понесет для получения доступа к ETF, торгующемуся на западном рынке", — отмечает Логинов.

"Фонды, как открытые (открытые паевые инвестиционные фонды, ОПИФы – ред.), так и биржевые, обладают общими преимуществами для клиентов: широко диверсифицированный портфель, возможность получения налогового вычета при владении паями более 3 лет. Но при этом имеют ряд отличий, в том числе операции с биржевыми фондами можно совершать не только в рублях (как в ОПИФ), но и в иностранной валюте", — указывает на разницу между ОПИФами и БПИФами главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

Крейндель из Finеx рекомендует не увлекаться отдельными инвестидеями, а выстроить под себя портфель и время от времени его перебалансировать, и меньше доверять чужим идеям.

Чтобы выбрать подходящий БПИФ, нужно сначала определиться с классом активов или рынком, выбрать подходящий индекс, а затем уже подбирать БПИФ с минимальным отклонением динамики стоимости пая от интересующего индекса, отмечает Логинов из УК "Альфа-Капитал". На отклонение влияет и то, насколько качественно управляющий выполняет свою работу, добавляет он.

Из идей, который можно реализовать через те же БПИФы, он выделяет валютные БПИФы как альтернативу валютным депозитам как в долларах, так и в евро, и БПИФы на российский рынок акций.

Потапов из "ВТБ Капитал Инвестиции" отдает предпочтение инструментам с акциями против облигаций. Дивидендная доходность российского рынка акций превышает доходность рублевых облигаций, при этом показатель прибыли на акцию, по его оценкам, продолжит расти примерно на 6% в год в ближайшие два года, добавляет он.

"Выбирая биржевой фонд для инвестиций, мы не рекомендуем вкладывать средства в БПИФы, которые инвестируют в те активы, которые инвестор может без хлопот приобрести самостоятельно. На наш взгляд, стоит рассматривать те продукты, самостоятельная реплицикация состава которых сложна операционно, либо обойдется дороже с точки зрения расходов", — рекомендует Попов из "Газпромбанк — Управление активами".