МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в ноябре поднялись на 0,5% в годовом выражении после роста на 0,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в ноябре также увеличились на 0,5% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в ноябре выросли на 0,2%.