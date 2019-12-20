МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Глава регулятора по финансовым рынкам Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) Эндрю Бейли избран новым управляющим Банка Англии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что официальное объявление о назначении Бейли на данный пост должно быть сделано в течение пятницы.

На этом посту Бейли с начала февраля сменит Марка Карни, который возглавляет Банк Англии с 2013 года. Издание добавляет, что Бейли станет 121-м управляющим Банка Англии. Этот пост он займет в непростой ситуации в Великобритании, где по-прежнему сохраняется неопределенность относительно выхода страны из ЕС.

Правительство Великобритании, как и ожидалось, внесло в четверг в парламент законопроект о Brexit, который начнет рассматриваться в пятницу. В уже давно известном документе появился пункт, законодательно запрещающий перенос завершения переходного периода после Brexit с конца 2020 года на более поздний срок. Окончательно соглашение по Brexit будет принято в январе, чтобы Британия могла покинуть ЕС в срок — 31 января.