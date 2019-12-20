МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в январе понизился до 9,6 пункта с уровня предыдущего месяца в 9,7 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 9,8 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в декабре упал до минус 4,4 пункта по сравнению с 1,7 пункта в ноябре.

Индекс ожидания роста заработных плат в декабре опустился до 35 пунктов с 45,5 пункта в ноябре, такое падение стало самым значительным с октября 2013 года. "Готовность потребителей покупать" выросла в отчетном месяце до 52,2 пунктов с ноябрьских 50 пунктов.