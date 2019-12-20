МОСКВА, 20 дек — Dow Jones. Похоже, что после волатильности этого года в 2020 году китайский юань стабилизируется.

В последние дни, после того как Вашингтон и Пекин договорились о заключении ограниченного соглашения о торговле, предусматривающего отказ от введения планировавшихся пошлин и понижение части действующих, китайская валюта укрепилась и торговалась в районе 7 юаней за доллар США.

С начала августа юань в основном торговался ниже 7 юаней за доллар. Тогда Пекин впервые больше чем за десять лет позволил ему прорвать вниз этот символический уровень. Это позволило властям США обвинить Китай в манипуляциях валютой. С пика конца февраля до минимума сентября юань снизился почти на 7%.

Некоторые экономисты и аналитики ожидают, что в следующем году юань будет торговаться в относительно узком диапазоне и завершит год примерно на том же уровне, на котором начнет его. Прогнозы CLSA, Morgan Stanley, MUFG Bank, NatWest Markets и Standard Chartered Bank предполагают, что в конце 2020 года он будет находиться в диапазоне 6,85-7,21 юаня за доллар.

Эти уровни достаточно низки, чтобы поддержать конкурентоспособность китайских товаров, что полезно на фоне замедления роста экономики и продолжающейся напряженности торговых отношений с США. Вместе с тем отсутствие резких падений юаня позволит Пекину избежать обострения отношений с Вашингтоном и минимизировать риски возникновения порочного круга ослабления своей валюты и бегства капиталов. Относительная стабильность юаня также упростит Пекину задачу привлечения финансовых и коммерческих инвестиций.

В отличие от других основных валют, таких как доллар США или японская иена, юань управляется Пекином при помощи жесткого контроля движения капиталов, интервенций со стороны государственных банков и других инструментов.

Юань торгуется отдельно на континентальном и офшорном рынках, причем первый из них контролируется более жестко. На континентальном рынке власти позволяют юаню отклоняться от срединного курса вверх или вниз не более чем на 2 процентных пункта. В пятницу в Шанхае юань торговался по 7,0087 юаня за доллар США.

Экономист Macquarie Ларри Ху сказал, что в последние полтора года динамику китайской валюты в основном определяла обеспокоенность в связи с торговыми отношениями, а в 2020 году он будет более чувствителен к росту экономики.

Юань, как и другие валюты развивающихся рынков, может укрепляться на ослаблении доллара США, пока ФРС не спешит менять низкую ключевую процентную ставку.

Пекин стремится активно привлекать иностранные инвестиции в финансовый сектор, в то время как экономика Китая переориентируется с экспорта на основанный на потреблении рост, что сокращает некогда огромное положительное сальдо текущего счета платежного баланса. По прогнозу экономистов Nomura, в 2019 году это положительное сальдо составит 1,4% от ВВП, а в 2021 году сальдо будет отрицательным.

Главный валютный стратег-аналитик Nomura Крэйг Чань сказал, что улучшение торговых отношений и включение китайских активов в мировые индексы будет способствовать спросу на юань. Кроме того, по его словам, экспортеры и другие компании могут частично продавать свои запасы иностранной валюты, что также поддержит юань.

Стоимость юаня имеет огромное значение для других развивающихся рынков, для которых Китай одновременно является и потребителем, и конкурентом. Главный аналитик CLSA Эдриан Моуат сказал, что снижение юаня ослабит способность Китая импортировать товары из соседних стран.

С другой стороны, стабилизация юаня выгодна экспортерам соседних стран на фоне роста региональной торговли. Это также окажет поддержку туризму, сделав азиатские страны более привлекательными для китайских туристов.

Несомненно, картина будет зависеть от прогресса торговых переговоров. Если переговоры прервутся, Китай может позволить юаню резко снизиться, а если отношения потеплеют, он может стимулировать его укрепление.

— Автор Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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