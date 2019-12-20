ЛОНДОН, 20 дек — ПРАЙМ. Председателем Банка Англии назначен глава британского регулятора по финансовым рынкам (Financial Conduct Authority, FCA) Эндрю Бейли, который 16 марта 2020 года приступит к своим обязанностям на новом посту, говорится в сообщении Банка Англии.

На этом посту Бейли сменит Марка Карни, который возглавляет Банк Англии с 2013 года, и станет 121-м управляющим банковского регулятора Британии.

Комментируя свое назначение, Бейли отметил, что возглавить Банк Англии для него является большой честью.

"Для меня огромная честь быть избранным управляющим Банка Англии и иметь возможность служить народу Соединенного Королевства, особенно в такой критический для страны момент, когда мы покидаем Европейский Союз. У Банка очень важная роль, и, как управляющий, я продолжу работу, которую проделал Марк Карни. Для меня важно, чтобы Банк продолжал работать для общества, поддерживая денежно-кредитную и финансовую стабильность, и гарантируя целостность и сохранность финансовых институтов", — приводятся его слова в сообщении.

60-летний Бейли возглавит Банк Англии в непростой для страны период. Правительство Великобритании, как и ожидалось, внесло в четверг в парламент законопроект о Brexit, который начнет рассматриваться в пятницу. В уже давно известном документе появился пункт, законодательно запрещающий перенос завершения переходного периода после Brexit с конца 2020 года на более поздний срок. Окончательно соглашение по Brexit будет принято в январе, чтобы Британия могла покинуть ЕС в срок — 31 января.