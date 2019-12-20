КИЕВ, 20 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк Украины 20 декабря 2019 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен (2,14 доллара), а также монеты номиналом 5 гривен, которые постепенно заменят соответствующие бумажные банкноты. Это часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Нацбанк работал над осовремениванием гривны и наводил порядок в наличных расчетах с 2014 года. Завершение процесса оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны запланировано на 2020 год с введением в оборот обновленной банкноты номиналом 200 гривен (8,56 доллара), а также монеты номиналом 10 гривен (0,43 доллара).