МОСКВА, 20 дек — Прайм. Россия в октябре 2019 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 9,4% в натуральном выражении по сравнению с октябрем прошлого года — до 113 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

По сравнению с сентябрем 2019 года поставки пальмового масла в октябре выросли на 28,3%. За январь-октябрь объем импорта составил 870 тысяч тонн, что на 5,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за деcять месяцев увеличился на 17,9% — до 73,9 тысячи тонн. В октябре импорт этих товаров составил 8,6 тысячи тонн, увеличившись на 13,9% в годовом выражении и на 36,6% — в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-октябре вырос на 10,2%, до 2,2 тысячи тонн. В октябре поставки составили 0,1 тысячи тонн, что на 97,4% меньше, чем в октябре 2018 года, но на 31,8% больше, чем в сентябре 2019 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2018 году увеличился на 18,9% по сравнению с 2017 годом — до 1,06 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.