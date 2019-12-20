МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в третьем квартале 2019 года, согласно третьей и окончательной оценке, составил 2,1% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и второй оценкой. По первой оценке рост экономики США в отчетном периоде составил 1,9%.

В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 3,1%, во втором — 2%. В первом квартале 2018 года показатель составлял 2,5%, во втором квартале — 3,5%, в третьем — 2,9%, а в четвертом — 1,1%.

Кроме того, темпы роста реальных потребительских расходов в США, по новой, третьей оценке, в третьем квартале замедлились до 3,2% с 4,6% кварталом ранее. Но показатель повышен по сравнению со второй оценкой, которая составляла 2,9%. В годовом выражении показатель также замедлился, по сравнению с 3,5% в третьем квартале 2018 года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.