МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-июля 2019 года выросло на 17,77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 185,13 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 143,38 тонны против 129,34 тонны в январе-июле 2018 года (рост на 10,86%), попутного — увеличено на 22,26% — до 10,93 тонны против 8,91 тонны, вторичного составило 30,82 тонны против 18,91 тонны (увеличение на 62,98%).

Производство серебра в России за первые семь месяцев 2019 года снижено на 6,05% — до 549,89 тонны (годом ранее – 585,29 тонны), в том числе добычного составило 264,98 тонны против 266,34 тонны (снижение на 0,51%), попутного – 189,72 тонны против 183,58 тонны (рост на 3,34%), вторичного – 95,19 тонны против 135,37 тонны (падение на 29,68%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра.