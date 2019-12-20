МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Зампред Банка России Василий Поздышев с нового года покинет свой пост в ЦБ, станет председателем совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Василий Анатольевич Поздышев с нового года покинет свой пост и полностью перейдёт на работу в УК ФКБС, станет председателем совета директоров этой организации", — сказала она.

Набиуллина отметила, что пока никто не займет место Поздышева. "Мы никого не ищем", — ответила она на соответствующий вопрос.