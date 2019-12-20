ВАШИНГТОН, 20 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге.

"Очень хорошо поговорил с президентом (председателем — ред.) Китая Си о нашей огромной торговой сделке. Китай уже начал масштабные закупки сельскохозяйственной продукции и не только. Официальное подписание в процессе организации. Также поговорили о Северной Корее, где мы работаем с Китаем, и Гонконг (прогресс!)" — написал он в пятницу в своем Twitter.