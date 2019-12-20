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МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной валюте до уровня "ограниченный дефолт" ("RD") с "СС", говорится в релизе агентства.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной валюте подтверждены на уровне "СС" и "С" соответственно.

"Понижение долгосрочных рейтингов Аргентины в иностранной валюте до "RD" последовало за решением правительства страны продлить срок погашения краткосрочных казначейских векселей в долларах", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Накануне правительство Аргентины отложило платежи по казначейским векселям в долларах из-за невозможности выполнить свои обязательства до 31 августа 2020 года.