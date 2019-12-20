МИНСК, 20 дек /ПРАЙМ/. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил РИА Новости, что противоречия с РФ в газовой сфере урегулированы и новых переговоров для подписания контракта на транзит российского газа не потребуется.

"Уже все хорошо", — сказал Оржель в пятницу в Минске по итогам переговоров с российской делегацией, отвечая на вопрос агентства о необходимости новых переговоров для подписания контракта.

Он пояснил, что стороны уже договорились о заключении нового контракта на транзит российского газа. При этом Оржель воздержался от комментариев относительно условий контракта.