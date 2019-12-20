КИЕВ, 20 дек /ПРАЙМ/. РФ выплатит "Нафтогазу Украины" 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, соответствующее решение было принято в Минске на переговорах о транзите газа, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах.

Ранее в пятницу источник в российской делегации на переговорах, которые шли в Минске, говорил РИА Новости, что частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража", — сообщил Ермак изданию "Громадское".

Как пишет издание, он также сообщил, что выплата долга "Газпрома" будет осуществляться деньгами.