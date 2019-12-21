МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. В пятницу разрешилась одна из главных интриг года в газовой сфере: Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита "голубого топлива" через Украину.

Россия и Украина с лета прошлого года пытались договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. При этом тема транзита обсуждалась вместе с неразрешенными судебными спорами "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

В пятницу сторонам все же удалось окончательно согласовать все вопросы и договориться о подписании контракта на транзит. Об этом сообщил сначала "Газпром", а затем первым подтвердил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак. О достижении договоренностей сообщили также министерства энергетики России и Украины.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Перспективы украинского транзита до последнего оставались весьма туманными. Осенние консультации по газу сложно было назвать успешными: министр энергетики Украины Алексей Оржель по итогам сентябрьской встречи заявил, что риск не подписать новое соглашение остаётся. Конкретных решений принято не было и в октябре. Тогда "Газпром" представил "Нафтогазу" пакетный вариант решения вопросов, включающий отказ от всех судебных разбирательств, но украинская сторона рассматривать эту схему отказалась.

Надежда на позитивный исход появилась 9 декабря, когда в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже прошли переговоры РФ и Украины, на которых главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали.

Однако интрига вокруг газовых переговоров сохранялась и после встречи на президентском уровне. Сначала "Нафтогаз" опроверг сделанное ранее заявление исполнительного директора компании Юрия Витренко о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту российского газа. Затем глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания нового контракта на транзит до конца года стремится к нулю. Российская сторона также не делала оптимистичных заявлений.

О том, что России и Украине все же удалось договориться, стало известно в четверг. В этот день в Берлине прошли очередные консультации по газу с участием ЕК и Германии. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам консультаций заявил, что стороны достигли принципиального соглашения, но их деталей раскрывать не стал.

Переговоры продолжились на следующий день уже в Минске. Они длились около шести часов, от России в них участвовали вице-премьер Козак, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Именно эта встреча стала решающей — стороны наконец окончательно договорились о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВЫХ ДОГОВОРЕННОСТЯХ

В "Газпроме" сообщили, что речь идёт о подписании некого протокола договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и "урегулировании взаимных требований".

Больше ясности позднее внёс вице-премьер Дмитрий Козак. Как сообщил он РИА Новости, РФ и Украина заключат контракт на транзит газа сроком на пять лет, этот документ будет подписан до Нового года. Стороны также решили вопросы судебных разбирательств по газу и урегулировали взаимные претензии, добавил он.

Когда и в каком формате произойдёт подписание нового контракта на транзит все ещё неизвестно. Однако глава минэнерго Украины Оржель сообщил, что проводить ещё одни переговоры перед этим уже не потребуется.